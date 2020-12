Fisco, la pandemia “cambia” anche le dichiarazioni dei redditi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Superbonus e misure anti-Covid entrano nelle dichiarazioni dei redditi. Da oggi, infatti, sono disponibili, sul sito dell‘Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, IVA e 770, con istruzioni e novità. Nel nuovo 730, ad esempio, entrano il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e il Superbonus, il bonus vacanze, quello bici e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività a marzo 2020. Il nuovo modello 730, per pensionati e lavoratori dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano l’anno d’imposta 2020, spiega in una nota l’Agenzia delle Entrate. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Superbonus e misure anti-Covid entrano nelledei. Da oggi, infatti, sono disponibili, sul sito dell‘Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli 2021 delle730, Certificazione Unica, IVA e 770, con istruzioni e novità. Nel nuovo 730, ad esempio, entrano il trattamento integrativo per ida lavoro dipendente e il Superbonus, il bonus vacanze, quello bici e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività a marzo 2020. Il nuovo modello 730, per pensionati e lavoratori dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano l’anno d’imposta 2020, spiega in una nota l’Agenzia delle Entrate. ...

Acconto IMU 2021 per turismo e spettacolo: arriva l’esenzione

A tal fine si incrementa di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, ...

