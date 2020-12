Fiorentina in festa: 'La città si illumina di viola' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storica impresa della Fiorentina , che ha espugnato lo Stadium con un netto 3-0 alla Juventus , fa festeggiare tutta Firenze . Primo cittadino compreso. "Stasera, illumineremo tutte le torri ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La storica impresa della, che ha espugnato lo Stadium con un netto 3-0 alla Juventus , fa festeggiare tutta Firenze . Primo cittadino compreso. "Stasera, illumineremo tutte le torri ...

SkySport : Fiorentina, Ribery guida la festa dopo il 3-0 alla Juve: 'Forza viola'. VIDEO - sportli26181512 : #Fiorentina in festa: 'La città si illumina di viola': Il sindaco Dario Nardella annuncia un'iniziativa per celebra… - RaiSport : ? #Fiorentina, #Commisso: 'Il 3-0 alla #Juve fa ben sperare' #Ribéry guida la negli festa spogliatoi ??… - AnsaToscana : Calcio: Fiorentina; Commisso, 3-0 alla Juve fa ben sperare. Ribéry guida festa spogliatoi. Firenze stasera si tinge… - fanella_luigi : Fiorentina, festa a Firenze: «Chi non salta juventino è», esplode Dragowski https:/'Chi non salta,juventino è ma st… -