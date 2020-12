Fiorentina: come Ribery ha demolito la Juve – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La prestazione sontuosa di Ribery è stata decisiva per il trionfo della Fiorentina: la Juve di Pirlo non è mai stata in grado di leggere i movimenti del franceseIn una fase della stagione dove Fiorentina e Juve si trovavano in periodi agli antipodi, i viola riescono a centrare uno storico trionfo in casa dei bianconeri. Basti pensare che è addirittura la prima volta (in campionato) in cui i toscani escono dall’Allianz Stadium senza perdere.Certo, la gara si è messa fin da subito su binari ottimale per gli ospiti: gol di Vlahovic a freddo e superiorità numerica dopo appena 20?. La Fiorentina è però stata brava a gestire il match con relativa tranquillità, rischiando poco e facendo – a tratti – anche un buon palleggio conservativo che da un lato teneva la Juve lontana ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La prestazione sontuosa diè stata decisiva per il trionfo della: ladi Pirlo non è mai stata in grado di leggere i movimenti del franceseIn una fase della stagione dovesi trovavano in periodi agli antipodi, i viola riescono a centrare uno storico trionfo in casa dei bianconeri. Basti pensare che è addirittura la prima volta (in campionato) in cui i toscani escono dall’Allianz Stadium senza perdere.Certo, la gara si è messa fin da subito su binari ottimale per gli ospiti: gol di Vlahovic a freddo e superiorità numerica dopo appena 20?. Laè però stata brava a gestire il match con relativa tranquillità, rischiando poco e facendo – a tratti – anche un buon palleggio conservativo che da un lato teneva lalontana ...

Il giornalista e noto tifoso juventino, Giampiero Mughini, è intervenuto su Dagospia per commentare la partita di ieri sera tra Juventus e Fiorentina: "Caro Dago, è di una semplicità elementare. Che ...

Intervenuto a Sky nel post partita di Juventus-Fiorentina, il terzino viola Cristiano Biraghi ha risposto a una domanda dei giornalisti nel quale gli si chiedeva se la partita di ieri sera potesse ess ...

