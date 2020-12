Fino all'ultimo indizio: il trailer del thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto si uniscono nel thriller psicologico Fino all'ultimo indizio. La storia è incentrata su un serial killer, che sta terrorizzando la città di Los Angeles e sulle indagini condotte da un vice sceriffo e un sergente. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 23 dicembre 2020)si uniscono nelpsicologicoall'. La storia è incentrata su un serial killer, che sta terrorizzando la città di Los Angeles e sulle indagini condotte da un vice sceriffo e un sergente.

NicolaPorro : Dal “rimpiangerai di essere viva” alla minaccia di stupro, fino all’augurio di una morte violenta. Ecco cosa è succ… - alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - DalotDiogo : Partita difficile, ma abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. Tanti auguri vecchio cuore rossonero @acmilan ???… - kat_shadow83 : @Alba03661914 Non so, forse io questo sguardo non lo vedevo perché mi sembrava ancora combattuto tra quello che è s… - Novamont : RT @AssobiotecNews: Fino al 7 febbraio aperta la call del #BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo Startup Initiative. I progetti più… -