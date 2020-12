Finge di avere il cancro e organizza una raccolta fondi per farsi pagare il matrimonio dei sogni: ingannato anche il marito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha ingannato tutti: il marito, la famiglia, i migliori amici. Tutti avevano creduto che avesse davvero un cancro all’ultimo stadio e avevano sofferto per lei, facendo il possibile per aiutarla a realizzare quel desiderio che spacciava per il suo ultimo sogno, quello di sposarsi in grande stile. Ma Toni Standen non aveva nessun tumore, stava benissimo: ha organizzato tutta una messainscena per raccogliere soldi. A raccontare la storia di questa 29enne è il Mirror: la donna, originaria di Widnes, nel Regno Unito, ha approfittato del fatto che da pochi mesi suo padre era morto di cancro per inscenare di aver scoperto di avere anche lei un tumore che le stava devastando il corpo, arrivando anche al cervello e alle ossa. Non solo, si era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Hatutti: il, la famiglia, i migliori amici. Tutti avevano creduto che avesse davvero unall’ultimo stadio e avevano sofferto per lei, facendo il possibile per aiutarla a realizzare quel desiderio che spacciava per il suo ultimo sogno, quello di sposarsi in grande stile. Ma Toni Standen non aveva nessun tumore, stava benissimo: hato tutta una messainscena per raccogliere soldi. A raccontare la storia di questa 29enne è il Mirror: la donna, originaria di Widnes, nel Regno Unito, ha approfittato del fatto che da pochi mesi suo padre era morto diper inscenare di aver scoperto dilei un tumore che le stava devastando il corpo, arrivandoal cervello e alle ossa. Non solo, si era ...

clikservernet : Finge di avere il cancro e organizza una raccolta fondi per farsi pagare il matrimonio dei sogni: ingannato anche i… - Noovyis : (Finge di avere il cancro e organizza una raccolta fondi per farsi pagare il matrimonio dei sogni: ingannato anche… - fanpage : Ha ingannato tutti fingendo di avere un tumore, la donna ha confessato - Today_it : La donna che ha finto di avere un cancro per farsi pagare il matrimonio da sogno - ilNonnoSimpson : RT @mariocastelli: Heurtel finge di avere un’offerta dal Fenerbahce ma tratta di nascosto per andare al Real Madrid ?? il Barcellona torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Finge avere Finge di avere il cancro e organizza una raccolta fondi per farsi pagare il matrimonio dei sogni: ingannato… Il Fatto Quotidiano Finge di avere un cancro per intascare i soldi delle donazioni: arrestata

Si è rasata i capelli, fingendo di avere il cancro. Ha raccontato anche a giornali la sua presunta “malattia” solo per intascare i soldi delle donazioni di amici ed amiche. Finge di avere il cancro ...

Inghilterra, finge di avere il cancro per intascare le donazioni degli amici: arrestata

In Inghilterra una donna di 29 anni ha finalmente ammesso davanti al giudice di aver truffato i suoi amici e di aver finto di avere un cancro: questa ...

Si è rasata i capelli, fingendo di avere il cancro. Ha raccontato anche a giornali la sua presunta “malattia” solo per intascare i soldi delle donazioni di amici ed amiche. Finge di avere il cancro ...In Inghilterra una donna di 29 anni ha finalmente ammesso davanti al giudice di aver truffato i suoi amici e di aver finto di avere un cancro: questa ...