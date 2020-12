Filippo Magnini positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Filippo Magnini è risultato positivo al Coronavirus, il nuotatore l’ha annunciato con un post sui social: ecco le sue parole Filippo Magnini è uno dei migliori nuotatori italiani ed è considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, con Giorgio Lamberti, nelle distanze brevi. Magnini è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è risultatoal, il nuotatore l’ha annunciato con un post sui: ecco le sue paroleè uno dei migliori nuotatori italiani ed è considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, con Giorgio Lamberti, nelle distanze brevi.è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ilfaroonline : Benedetta Pilato e Filippo Magnini positivi al Covid, il loro annuncio sui social - tempoweb : Filippo Magnini positivo al Covid #filippomagnini #covid #giorgiapalmas - __EthelByrond__ : @Iusername70 Cretino. Ah io? Adesso scopo 7/8 volte giorno, certo, come la Pellegrini ai tempi di Filippo Magnini c… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Sfuma il sogno olimpico per Filippo Magnini ??? #Nuoto | #HomeOfOlympics - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AssolutinuotoinvernaliRiccione2020 VIDEO Filippo Magnini nuoto: “E’ un nuovo inizio per me. So… -