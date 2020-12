Figc | la Lega Serie B appoggia Gravina alle prossime elezioni federali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) LaB appoggerà Gabriele. La decisione, maturata nel corso della riunione in videoconferenza, in seguitosingole designazioni consegnate direttamente all’attuale presidente della, è dettata dall’operato di, a cui è stato dato atto “di aver svolto, in un periodo sicuramente difficile, un lavoro equilibrato e importante per la politica del calcio, oltre ad aver sempre dimostrato disponibilità nell’affrontare le problematiche dellaB“. Lo si legge in una nota delladiB al termine dell’assemblea odierna. SportFace.