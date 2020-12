Fibromialgia | Ecco cosa devi sapere per vincere il dolore

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfie Borromeo: un problema di chi è troppo sensibile Laè una malattia che si presenta quando il sistema nervoso è ipersensibile e ilviene percepito in modo amplificato. I sintomi tipici sono dolori muscolari, stanchezza eccessiva, disturbi del sonno, ansia, sbalzi di umore. Le cause dellanon sono note, ma è noto che traumi, eventi dolorosi e stress intensi possono scatenarla. Non ci sono esami certi per diagnosticarla né cure in grado di sconfiggerla, ma può essere tenuta sotto controllo anche con rimedi naturali e alimentazione corretta. Alimentazione e: i cibi che fanno male Ci sono alcuni alimenti che favoriscono l’aggravarsi dei sintomi, così come altri che li riducono sensibilmente. Per esempio, ilin ...