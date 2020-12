Festa grande a Trento: Chico Forti torna in Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si fa Festa a Trento. Chico Forti tornerà in Italia. L’annuncio è stato dato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che esprime soddisfazione per la collaborazione con le autorità degli USA. “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si fatornerà in. L’annuncio è stato dato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che esprime soddisfazione per la collaborazione con le autorità degli USA. “Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza didi avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di...

Si fa festa a Trento. Chico Forti tornerà in Italia. L’annuncio è stato dato su Facebook dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che esprime soddisfazione per la collaborazione con le autorità degli ...

