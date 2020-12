Ferrero, in Italia il fatturato sale a 1,5 miliardi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Le società del Gruppo Ferrero in Italia hanno approvano i bilanci civilistici al 31 agosto 2020. Il fatturato è in crescita per la società Ferrero Commerciale Italia a 1.527,1 milioni di euro. Confermata la centralità dell'Italia in termini di investimenti industriali. Nell'esercizio sono stati infatti investiti 125 milioni di euro nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sat'Angelo dei Lombardi e Balvano).“Ferrero S.p.A. e le quattro società controllate in Italia hanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori della Responsabilità Sociale d'Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo – si legge in una nota -. Sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Le società del Gruppoinhanno approvano i bilanci civilistici al 31 agosto 2020. Ilè in crescita per la societàCommercialea 1.527,1 milioni di euro. Confermata la centralità dell'in termini di investimenti industriali. Nell'esercizio sono stati infatti investiti 125 milioni di euro nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sat'Angelo dei Lombardi e Balvano).“S.p.A. e le quattro società controllate inhanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori della Responsabilità Sociale d'Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo – si legge in una nota -. Sul ...

