Ferrari | primo giorno di Carlos Sainz a Maranello

Ferrari, il primo giorno di Carlos Sainz a Maranello. Il pilota spagnolo ha provato la vettura e conversato con gli ingegneri: "Essere un pilota Ferrari è un sogno che avevo sin da bambino". Il primo giorno di Carlos Sainz a Maranello è finalmente arrivato. Il pilota spagnolo ha fatto il suo esordio nel quartier generale trascorrendo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

