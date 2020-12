Federica Sciarelli, come si chiama sua sorella? Non tutti lo sanno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Attualmente è al timone del famoso programma ‘Chi l’ha Visto?’, ma sapete come si chiama la sorella di Federica Sciarelli? Non tutti lo sanno. Diciamoci la verità: non è Mercoledì sera se non c’è l’appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’. Ed anche stasera, 23 Dicembre 2020, la simpaticissima Federica Sciarelli farà compagnia al suo tanto caro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Attualmente è al timone del famoso programma ‘Chi l’ha Visto?’, ma sapetesiladi? Nonlo. Diciamoci la verità: non è Mercoledì sera se non c’è l’appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’. Ed anche stasera, 23 Dicembre 2020, la simpaticissimafarà compagnia al suo tanto caro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Robydaen : @caporix Federica, come la Sciarelli - tuttotv_info : Chi l’ha visto?, puntata di mercoledì 23 dicembre 2020 Chi l’ha visto?, puntata di mercoledì 23 dicembre 2020Mercol… - shipstellari : RT @Viperissima_: A sto punto mi sa che, per forza di cose, dobbiamo rivolgerci a Federica Sciarelli. La sorpresa di Zelletta ormai manca d… - Pluviophile_G : RT @Viperissima_: A sto punto mi sa che, per forza di cose, dobbiamo rivolgerci a Federica Sciarelli. La sorpresa di Zelletta ormai manca d… - _portamivia_ : RT @Viperissima_: A sto punto mi sa che, per forza di cose, dobbiamo rivolgerci a Federica Sciarelli. La sorpresa di Zelletta ormai manca d… -