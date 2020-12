Federica Panicucci inizia il conto alla rovescia | ecco il grande evento

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)ilper ilche la vedeguida del consueto Concerto di Natale,cosa ha detto sui social. Fonte FacebookE’ quasi tutto pronto per ilconcerto di Natale che come di consuetudine si tiene anche quest’anno con una diretta in onda domani sera in prima serata su Canale Cinque, come lei stessa ha anticipato. Sono ormai diversi anni, che la conduttrice che ogni giorno torna in onda con Mattino Cinque, èguida di questo programma, cosi come per quello di Capodanno, che però questa volta lascerà spazio ad una nuova puntata del ...