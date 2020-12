Federica Panicucci conduce a 28° edizione del Concerto di Natale Tra gli ospiti Arisa | Malika Ayane e Renato Zero

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giovedì 24 dicembre, sera della Vigilia didi. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana, Antonino,, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron,, insieme a star internazionali: Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone), Amy Macdonald (Scozia). Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal ...

