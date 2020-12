(Di mercoledì 23 dicembre 2020)essere stato esonerato a sopresa dal Borussia Dortmund, Lucienpotrebbe riprendereil suo lavoro ma questa volta in Francia. Secondo le recenti informazioni che arrivano dai media transalpini, tra cui Footmercato, il tecnico sarebbe in cima alla lista dei desideri delche di recente ha concluso il suo rapporto con Patrick.La squadra francese è stata affidata a Adrien Ursea ma nelle intenzioni dei vertici societari c'è la voglia di cercare un tecnico esperto che possa fare la differenza. In tal senso la lista dei candidati è vasta ma vede proprioin pole position anche visto i suoi passati con i rossoneri nonostante i precedenti rifiuti. Tra le altre ipotesi anche Dick Advocaat, Gabriel Heinze e Jürgen Klinsmann. Anche il nome di Louis Van Gaal anche ...

ItaSportPress : Favre riparte subito da una panchina: il Nizza lo ha scelto per il dopo Vieira - -

Ultime Notizie dalla rete : Favre riparte

Calcio d'Angolo

Dopo essere stato esonerato a sopresa dal Borussia Dortmund, Lucien Favre potrebbe riprendere subito il suo lavoro ma questa volta in Francia. Secondo le recenti informazioni che arrivano dai media ...Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 12^giornata di Bundesliga. Martedì si parte con Werder Brema-Borussia Dortmund Dopo un weekend di fuoco non c’è tempo per riposarsi e la ...