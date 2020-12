False mail che si fingono il Ministero dell’istruzione, sono virus. Alcune raccomandazioni contro queste azioni di phishing (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il CSIRT ha reso noto di un’intensa azione di phishing rilevata ai danni del Miur. Si tratta dell’invio di messaggi di posta inviati a caselle istituzionali, provenienti da mittenti “verosimili”, interni o esterni all’Amministratone e rispetto ai quali, nei testi, si richiede di scaricare o aprire file che sono in realtà virus in grado di recare grave infezione alle postazioni di lavoro utilizzate e, a cascata, pregiudizio sull'infrastruttura tecnologica del Miur. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il CSIRT ha reso noto di un’intensa azione dirilevata ai danni del Miur. Si tratta dell’invio di messaggi di posta inviati a caselle istituzionali, provenienti da mittenti “verosimili”, interni o esterni all’Amministratone e rispetto ai quali, nei testi, si richiede di scaricare o aprire file chein realtàin grado di recare grave infezione alle postdi lavoro utilizzate e, a cascata, pregiudizio sull'infrastruttura tecnologica del Miur. L'articolo .

marioassirelli : - Alice42115393 : Comunque io spero facciano qualcosa per il televoto di massa perché se nessuno e dico NESSUNO facesse mail false, s… - Alice42115393 : @Ilee64153827 No non lo sapremo davvero perché le brasiliane sono pazze, non hai idea di quante mail false fanno - michelinazorzi : Ma quindi mi confermate che ora le brasiliane non possono più farsi le mail false per votare???!!!! #GFVIP - disereeenereee : @axxocean Stanno creando mail false per votare Malgioglio -