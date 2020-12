F1, Lewis Hamilton: “Voglio che tutti abbiano una possibilità, per questo mi sono esposto nelle mie battaglie” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lewis Hamilton, nelle ultime esternazioni in pubblico riportate da Gpblog.com, ha fatto un po’ il punto della situazione su quella che è la sua posizione al di fuori dell’agonismo puro in pista. Come è noto, il campione britannico è stato autore di un’annata in F1 straordinaria, capace di migliorare il primato di vittorie nei singoli GP del tedesco Michael Schumacher e di portare il nuovo limite a 95 successi. Oltre a questo, ancor più importante, i sette titoli iridati messi in cassaforte, eguagliando il Kaiser. Lewis, però, in questo 2020 non si è speso tanto solo per questioni sportive. L’asso nativo di Stevenage, infatti, si è esposto in maniera chiara a in favore della campagna “Black Lives Matter“, per la parità dei diritti civili e la lotta contro il razzismo. A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ultime esternazioni in pubblico riportate da Gpblog.com, ha fatto un po’ il punto della situazione su quella che è la sua posizione al di fuori dell’agonismo puro in pista. Come è noto, il campione britannico è stato autore di un’annata in F1 straordinaria, capace di migliorare il primato di vittorie nei singoli GP del tedesco Michael Schumacher e di portare il nuovo limite a 95 successi. Oltre a, ancor più importante, i sette titoli iridati messi in cassaforte, eguagliando il Kaiser., però, in2020 non si è speso tanto solo per questioni sportive. L’asso nativo di Stevenage, infatti, si èin maniera chiara a in favore della campagna “Black Lives Matter“, per la parità dei diritti civili e la lotta contro il razzismo. A ...

OA_Sport : #F1 Lewis Hamilton parla chiaro e le sue idee sono sempre in favore dell'inclusione sociale e del non restare in si… - v3ganwitch : Odio i video ASMR Di qualsiasi genere Potrebbe esserci Lewis Hamilton che bisbiglia e odierei anche quello - Man_Of_IKEA : RT @automotorinews: ???'Il #COVID19 mi ha fatto perdere 4kg' ??Lewis #Hamilton racconta la sua esperienza con il #coronavirus' ??Il suo mes… - andreadesider10 : RT @automotorinews: ???'Il #COVID19 mi ha fatto perdere 4kg' ??Lewis #Hamilton racconta la sua esperienza con il #coronavirus' ??Il suo mes… - anacleto_97 : Se questo non è rigore io sono la fidanzata di Lewis Hamilton #JuveFiorentina -