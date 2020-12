F1, Carlos Sainz sarà al volante della Ferrari SF71H a fine gennaio 2021 a Fiorano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carlos Sainz non vede proprio l’ora di iniziare il Mondiale 2021 di F1 nel quale sarà al volante della Ferrari. Lo spagnolo è stato scelto per affiancare il monegasco Charles Leclerc in un progetto della scuderia di Maranello nel quale il tedesco Sebastian Vettel non era più elemento indispensabile. Seb, infatti, l’anno prossimo gareggerà con l’Aston Martin e cercherà di rilanciarsi dopo due stagioni negative con il team del Cavallino Rampante. Da par suo, Sainz dovrà sfruttare ogni secondo per adattarsi nel più breve tempo possibile al metodo di lavoro del team ecc. I giorni di test quest’anno, infatti, saranno solo tre (2-4 marzo) e per Carlos il tempo di adattamento sarà molto limitato. Per questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)non vede proprio l’ora di iniziare il Mondialedi F1 nel qualeal. Lo spagnolo è stato scelto per affiancare il monegasco Charles Leclerc in un progettoscuderia di Maranello nel quale il tedesco Sebastian Vettel non era più elemento indispensabile. Seb, infatti, l’anno prossimo gareggerà con l’Aston Martin e cercherà di rilanciarsi dopo due stagioni negative con il team del Cavallino Rampante. Da par suo,dovrà sfruttare ogni secondo per adattarsi nel più breve tempo possibile al metodo di lavoro del team ecc. I giorni di test quest’anno, infatti, saranno solo tre (2-4 marzo) e peril tempo di adattamentomolto limitato. Per questo ...

