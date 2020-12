Estrazioni Lotto e SuperEnalotto per la Vigilia di Natale | Santo Stefano e Capodanno | calendario e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledel Gioco dele SuperEnasubiranno delle variazioni nei giorni delladi. A darne notizia è l’Agenzia Dogane e Monopoli che in una nota riporta i nuovidei concorsi che si terranno nei giorni di festa. Vediamo nel dettaglio ilaggiornato delle prossimedel, SuperEnae 10e, ecco i giorni e glidei concorsi in programma per giovedì 24 dicembre 2020, sabato 26 dicembre 2020 e giovedì 31 dicembre 2020.di, ...