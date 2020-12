"Era facile". Per Cannoletta una terribile disfatta: in pochi secondi sfuma l'ingente bottino. E l'Eredità finisce malissimo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una vera e propria disfatta quella di ieri sera, 22 dicembre. A L'Eredità il super campione Massimo Cannoletta si è visto sfumare 31.250 euro. Durante il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna Cannoletta è arrivato nuovamente alla ghigliottina senza però vincere il bottino finale. "Flavio, io non l'ho indovinata, ma la parola di questa sera era davvero facile", ha subito commentato. Le parole della puntata erano "Acciaio", "Ballerina", "Artificiali", "Decorazione" e "Mangiare". Il leccese aveva puntato tutto sul termine "Mani" invece era "Unghie". A Cannoletta non è andata male. L'uomo è infatti vincitore di oltre 280.000 euro al quiz di Rai 1, e questa volta "ha fatto un capolavoro" qualificandosi anche per la puntata di domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una vera e propriaquella di ieri sera, 22 dicembre. A L'il super campione Massimosi è vistore 31.250 euro. Durante il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinnaè arrivato nuovamente alla ghigliottina senza però vincere ilfinale. "Flavio, io non l'ho indovinata, ma la parola di questa sera era davvero", ha subito commentato. Le parole della puntata erano "Acciaio", "Ballerina", "Artificiali", "Decorazione" e "Mangiare". Il leccese aveva puntato tutto sul termine "Mani" invece era "Unghie". Anon è andata male. L'uomo è infatti vincitore di oltre 280.000 euro al quiz di Rai 1, e questa volta "ha fatto un capolavoro" qualificandosi anche per la puntata di domani.

