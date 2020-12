Emma, tra le prime italiane a sottoporsi al vaccino negli Usa, a TPI: “È la luce in fondo al tunnel” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Aspettavamo questo vaccino da tempo, ci dà un po’ di speranza e anche un po’ di sicurezza”. A sentire la voce di Emma Giuliani, 34enne romana, tra le prime italiane a vaccinarsi contro il Covid-19 negli Stati Uniti e nel mondo, si prova una certa emozione. Emma vive in Michigan dove ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer e a inizio gennaio andrà a fare il richiamo. Anche il neo-presidente Biden lunedì in diretta tv ha ricevuto la sua dose lanciando un appello agli americani: “Fatelo tutti, è sicuro”. Un messaggio rassicurante, che non cela però la preoccupazione per un’ondata di contagi e di vittime che oltreoceano non accenna ad arretrare, e che già conta oltre 17,8 milioni di casi e quasi 320 mila morti. Da un recente sondaggio condotto da Reuters-Ipsos emerge ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Aspettavamo questoda tempo, ci dà un po’ di speranza e anche un po’ di sicurezza”. A sentire la voce diGiuliani, 34enne romana, tra lea vaccinarsi contro il Covid-19Stati Uniti e nel mondo, si prova una certa emozione.vive in Michigan dove ha ricevuto la prima dose delPfizer e a inizio gennaio andrà a fare il richiamo. Anche il neo-presidente Biden lunedì in diretta tv ha ricevuto la sua dose lanciando un appello agli americani: “Fatelo tutti, è sicuro”. Un messaggio rassicurante, che non cela però la preoccupazione per un’ondata di contagi e di vittime che oltreoceano non accenna ad arretrare, e che già conta oltre 17,8 milioni di casi e quasi 320 mila morti. Da un recente sondaggio condotto da Reuters-Ipsos emerge ...

