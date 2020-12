Emergenza Covid , il giorno della Vigilia due sante messe ma in contemporanea (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il parroco di Paupisi don Raffaele Pettenuzzo, uscito dall’incubo Covid, ha pensato bene di celebrare due sante messe il giorno della Vigilia di Natale proprio per non far accalcare le persone e quindi evitando assembramenti. Saranno celebratrici le due messe allo stesso orario, alle ore 19, ma in due chiese diverse: don Raffaele celebrerà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Bosco e don Gerald nella chiesa Santa Maria di Pagani. Dunque i fedeli paupisani , e non solo, possono ascoltare la Parola di Dio del 24 dicembre o nella chiesa parrocchiale oppure nella chiesa della contrada Pagani, e quindi distribuiti in modo da non costituire assembramenti. Naturalmente una delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il parroco di Paupisi don Raffaele Pettenuzzo, uscito dall’incubo, ha pensato bene di celebrare dueildi Natale proprio per non far accalcare le persone e quindi evitando assembramenti. Saranno celebratrici le dueallo stesso orario, alle ore 19, ma in due chiese diverse: don Raffaele celebrerà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Bosco e don Gerald nella chiesa Santa Maria di Pagani. Dunque i fedeli paupisani , e non solo, possono ascoltare la Parola di Dio del 24 dicembre o nella chiesa parrocchiale oppure nella chiesacontrada Pagani, e quindi distribuiti in modo da non costituire assembramenti. Naturalmente una delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid 2021 Cosa accadrà e cosa resterà dell'emergenza covid-19 Il Sole 24 ORE Il vescovo di Livorno in cerca di case: «Così darò un tetto agli sfrattati»

Appello alle banche: vendano alla curia a prezzo basso gli alloggi che vanno all’asta. Simone Giusti teme che lo sblocco dei licenziamenti crei «un’ecatombe sociale» in città ...

Covid: la provincia di Padova entra nella fase 5 dell'emergenza

L'Usl Euganea si appresta ad attivare ulteriori 100 posti letto per pazienti affetti da coronavirus, che vanno ad aggiungersi ai 400 attuali ...

