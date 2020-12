Elettrico a portata di tutti Così rivoluzioniamo la mobilità privata in Italia

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera Con la legge di Bilancio in approvazione alla Camera investiamo 420 milioni di euro per potenziare gli incentivi all’acquisto di auto a basse emissioni, rifinanziando l’extrabonus di 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi. Un bonus da 1.500 euro, ma solo con obbligo di rottamazione, va anche alle auto Euro 6 di ultima generazione. Nel complesso, per le auto a basse emissioni gli incentivi, con il cosiddetto ecobonus rinforzato e lo sconto obbligatorio del rivenditore di 2.000 euro, possono arrivare fino a 10.000 euro. A questo aggiungiamo i contributi per l’acquisto anche senza rottamazione per i nuclei familiari con reddito Isee fino a 30.000 euro. Per loro è prevista la riduzione del 40% se comprano un’auto elettrica entro i 30.000 più Iva euro di prezzo di listino. Sempre con la manovra rendiamo poi ...