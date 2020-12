Elettra Lamborghini, twerking per gli auguri di Natale: «Dopo questo 2020 ci vuole tanto culon» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Elettra Lamborghini e il twerking di Natale. Elettra Lamborghini, in vista delle festività natalizie, ha deciso di fare gli auguri ai suoi follower con un twerking, il tipo di ballo che l’ha resa famosa. Dal suo account Instagram Elettra Lamborghini, influencer, cantante e giudice tv, ha postato un video che la vede ballare il twerk in vestitino sexy, col cappello di Babbo Natale e un tema musicale adatto al periodo, “Jingle bells”: “Merry twerking Christmas!! from me e il mio culon! – ha scritto nella didascalia della condivisione – Che Dopo questo 2020 di culon ce ne vuole ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 dicembre 2020)e ildi, in vista delle festività natalizie, ha deciso di fare gliai suoi follower con un, il tipo di ballo che l’ha resa famosa. Dal suo account Instagram, influencer, cantante e giudice tv, ha postato un video che la vede ballare il twerk in vestitino sexy, col cappello di Babboe un tema musicale adatto al periodo, “Jingle bells”: “MerryChristmas!! from me e il mio! – ha scritto nella didascalia della condivisione – Chedice ne...

RollingStoneita : ‘Elettra e il resto scompare’: Lamborghini si svela in una serie reality @ElettraLambo #22dicembre - AnonymeRai : ? Conte, Elettra Lamborghini e Ronaldo tra i personaggi più cliccati nel 2020 - ASannais : RT @MasterAb88: Elettra Lamborghini, The Kolors, Iva Zanicchi, Cristina D'Avena, insieme a Malgioglio i primi cantanti ospiti confermati pe… - juncuocoo : RT @DISTRICT1999: quella volta in cui hyunjin ha omaggiato elettra lamborghini - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Elettra Lamborghini, The Kolors, Iva Zanicchi, Cristina D'Avena, insieme a Malgioglio i primi cantanti ospiti confermati pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, la foto al tramonto con il marito Afrojack Sky Tg24 Elettra Lamborghini augura buone feste con un twerking esplosivo

Elettra Lamborghini ha voluto fare degli auguri speciali ai suoi follower in occasione del Natale. La cantante ha regalato ai suoi fan un “Merry Twerking Christmas”, optando per la sua forma “d’arte” ...

Conte, Lamborghini e Ronaldo i più cercati online, Netflix e Spotify le piattaforme più cliccate. Ecco i top topic 2020 dei motori di ricerca

In questo strano 2020, che ci ha spinto ad uscire di meno e a ridurre i nostri contatti sociali. In questi mesi, dunque, internet è stato un compagno molto presente, soddisfacendo curiosità, intratten ...

Elettra Lamborghini ha voluto fare degli auguri speciali ai suoi follower in occasione del Natale. La cantante ha regalato ai suoi fan un “Merry Twerking Christmas”, optando per la sua forma “d’arte” ...In questo strano 2020, che ci ha spinto ad uscire di meno e a ridurre i nostri contatti sociali. In questi mesi, dunque, internet è stato un compagno molto presente, soddisfacendo curiosità, intratten ...