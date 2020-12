Elettra Lamborghini confessa: ‘Lo faccio ogni sei mesi’, l’ha raccontato solo adesso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione inedita: tutti i dettagli. È la vera e propria regina di Instagram, Elettra Lamborghini. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima moglie di Afrojack decanta di un successo davvero impressionante. Un successo che, badate bene, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In alcune delle sue recentissime Instagram Stories,si è lasciata andare ad una confessione inedita: tutti i dettagli. È la vera e propria regina di Instagram,. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima moglie di Afrojack decanta di un successo davvero impressionante. Un successo che, badate bene, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

jujitistanno1 : Rosa: Daniela Blume Dayane: Elettra Lamborghini Blumettra Vol2 #rosmello Wake up D! - elettrasunrise : RT @Gloria_Guida: Con Elettra Lamborghini - elettrasunrise : RT @Radio105: Elettra ha regalato ai suoi fan un “Merry Twerking Christmas”, optando per la sua forma “d’arte” preferita per augurare ai su… - ADOVREHARRY : RT @MasterAb88: Elettra Lamborghini, The Kolors, Iva Zanicchi, Cristina D'Avena, insieme a Malgioglio i primi cantanti ospiti confermati pe… - AntonellaGaude1 : @ineedtommy devi vincere il grande fratello vip non andare sempre a dormire gli altri ti sparlano dietro alle spall… -