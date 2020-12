Elena Morali | derubata al centro di Roma | com’è andata

pomeriggio5 : Buon Natale da Elena Morali nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Elena Morali vi fa gli auguri di Natale nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! ?? - pomeriggio5 : Elena Morali vi fa gli auguri di Natale nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! ?? - Rey8113 : #pomeriggiocinque Elena morali che da dell ignorante alla Martani e troppo !! Ti prego @carmelitadurso voglio una… - Roxanne9912 : Elena Morali che dice a qualcuno che e`ignorante ?????? #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Morali

YouMovies

Elena Morali ha dichiarato di essere stata derubata in pieno centro a Roma. Il fattaccio è avvenuto nella giornata di ieri.Elena Morali ha raccontato sui social di essere stata vittima di una rapina in pieno giorno; Elena si trovava a Roma per gli ultimi acquisti di Natale ...