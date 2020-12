Eddie Vedder | tra musica e attivismo politico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Certo come il mio respirare Certo come il mio essere triste Terrò questa saggezza nella mia carne Me ne vado da qui credendo più di prima Questo amore è senza tetto. -No ceiling –Il frontman dei Pearl Jam,, possiede una delle voci più particolari e indimenticabili del mondo dellarock. Il suo timbro è avvolgente, dolce e scuro; il suo talento indiscutibile. La sua carriera lo ha visto impegnato sia come cantante della famosa band (una delle band più importanti del suo genere, il grunge) che come solista. Ha infatti composto due album come cantante solo, Music from the motion picture: Into the wild e Ukulele songs. Il primo divenne poi l’intera colonna sonora di un film estremamente conosciuto e amato: Into the Wild....