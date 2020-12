Ecco qual è il miglior pandoro del supermercato | la classifica di Altroconsumo 2020

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Panettone vs. L’eterna sfida di Natale tra i due dolci simbolo della tradizione italiana raggiunge il culmine proprio in questi giorni. E così, dopo aver passato in rassegna ii panettoni in vendita al(la rivista dei consumatori, ndr) ha pubblicato anche ladeii pandori acquistabili nella grande distribuzione. Un’analisi che ha preso in considerazione gli 8 marchi italiani più diffusi, con prove di laboratorio e il giudizio di pasticcieri esperti. La prima cosa ad esser stata esaminata è la lista degli ingredienti che, oltre ad essere diità, deve rispettare regole precise, proprio come per il panettone, e trovare riscontro in quanto è riportato sull’etichetta presente sulla confezione. Non solo, al ...