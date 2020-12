“Ecco come è morto e perché”. Diego Armando Maradona, i risultati definitivi dell’autopsia. E si scopre uno scenario inquietante (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si fa chiarezza sulla morte di Diego Armando Maradona. Grazie dei risultati provenienti dalla sua autopsia. Le cause della morte del Pibe de Oro sarebbe da imputare ai gravi problemi di natura cardiaca del campione. Un’importante risposta è stata data circa l’assunzione di droga o alcol nei giorni precedenti alla morte. Attraverso gli esami sul suo corpo non è stato ritrovato alcun segno che faccia pensare a un loro uso. come fa presente Gauchonews.it non c’è nessuna traccia di droghe e alcol, questo il risultato delle analisi. Nel sangue e nell’urina di Maradona sono state riscontrate tracce di venlafaxina, molecola di farmaci antidepressivi, nonché quetiapina, antipsicotico utilizzato dal Diez. Negli organi interni sono state riscontrate tracce di cirrosi e nei polmoni pare si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si fa chiarezza sulla morte di. Grazie deiprovenienti dalla sua autopsia. Le cause della morte del Pibe de Oro sarebbe da imputare ai gravi problemi di natura cardiaca del campione. Un’importante risposta è stata data circa l’assunzione di droga o alcol nei giorni precedenti alla morte. Attraverso gli esami sul suo corpo non è stato ritrovato alcun segno che faccia pensare a un loro uso.fa presente Gauchonews.it non c’è nessuna traccia di droghe e alcol, questo il risultato delle analisi. Nel sangue e nell’urina disono state riscontrate tracce di venlafaxina, molecola di farmaci antidepressivi, nonché quetiapina, antipsicotico utilizzato dal Diez. Negli organi interni sono state riscontrate tracce di cirrosi e nei polmoni pare si ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Ecco come in Puglia si studia la variante inglese del Coronavirus. L'esperto: "Attenti, i più piccoli sare... La Repubblica Cashback, problemi coi pagamenti contactless: ecco perché ad alcuni utenti non compaiono tra le transazioni valide per il rimborso

Diversi utenti iscritti al cashback negli scorsi giorni hanno segnalato l’assenza degli acquisti effettuati attraverso il metodo contactless, pur utilizzando una carta registrata, tra le “transazioni ...

Colesterolo, arrivano due super farmaci innovativi

Arrivano due nuovi superfarmaci anticolesterolo, disponibili in Italia già nei primi mesi del 2021. Ecco come funzionano e chi li potrà prendere ...

