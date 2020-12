È vietato criticare la Azzolina. ?Così il preside è finito sotto inchiesta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Galici Il sindaco di Vo' è finito sotto procedimento disciplinare per aver contestato Lucia Azzolina sulla gestione della scuola in questi mesi Il preside di Vo', uno dei paesi simbolo della prima ondata, in questi mesi è spesso stato critico con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Ha vissuto sul campo, in uno degli epicentri dell'ondata epidemica di febbraio, le difficoltà della didattica rivoluzionata. Ne conosce tutte le complicazioni e le sfaccettature più dure. Tutto questo l'ha portato a sfogarsi sui social in più di una occasione ma un suo post condiviso su Facebook è stato fatto oggetto di un'istruttoria disciplinare. A iniziare il procedimento è stato il Dipartimento Istruzione del ministero con una doppia segnalazione, che ha fatto partire una dura lettera di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Galici Il sindaco di Vo' èprocedimento disciplinare per aver contestato Luciasulla gestione della scuola in questi mesi Ildi Vo', uno dei paesi simbolo della prima ondata, in questi mesi è spesso stato critico con il ministro dell'Istruzione Lucia. Ha vissuto sul campo, in uno degli epicentri dell'ondata epidemica di febbraio, le difficoltà della didattica rivoluzionata. Ne conosce tutte le complicazioni e le sfaccettature più dure. Tutto questo l'ha portato a sfogarsi sui social in più di una occasione ma un suo post condiviso su Facebook è stato fatto oggetto di un'istruttoria disciplinare. A iniziare il procedimento è stato il Dipartimento Istruzione del ministero con una doppia segnalazione, che ha fatto partire una dura lettera di ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Fontana3Lorenzo: Vietato criticare il Ministro Azzolina, nonostante le riflessioni provengano da un 'tecnico', in quanto preside di un… - Fontana3Lorenzo : Vietato criticare il Ministro Azzolina, nonostante le riflessioni provengano da un 'tecnico', in quanto preside di… - debufred : @StranoAlex @chiccotesta Vietato criticare in senso negativo l'Emilia Romagna! - ilteo77 : @Corvonero75 @lucabattanta e ancora una volta: come nei migliori regimi comunisti che si rispettino, vietato fare d… - VaiCorTANGO : @filiefede @gielle_ssl @AdelioSSL1900 guarda che criticare non è vietato dalla costituzione -

Ultime Notizie dalla rete : vietato criticare È vietato criticare la Azzolina. Così il preside è finito sotto inchiesta ilGiornale.it Cyberpunk 2077: criticare va bene, distruggere no

Quello che sta accadendo con Cyberpunk 2077 è qualcosa che potremo definire mostruoso, struggente, profondamente triste.... C'è qualcosa nell'aria che non ci piace, che puzza. Chi di Cd Projekt ha ...

Massimo Galli, terza ondata Covid colpa degli italiani: "Vietato criticare le incongruenze del governo"

"Non bisogna criticare le incongruenze del governo". Massimo Galli , intervistato dalla Stampa , ribadisce una volta di più i ...

Quello che sta accadendo con Cyberpunk 2077 è qualcosa che potremo definire mostruoso, struggente, profondamente triste.... C'è qualcosa nell'aria che non ci piace, che puzza. Chi di Cd Projekt ha ..."Non bisogna criticare le incongruenze del governo". Massimo Galli , intervistato dalla Stampa , ribadisce una volta di più i ...