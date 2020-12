“È una psicopatica, la uccido”. GF Vip, la frase violentissima di Samantha De Grenet. Fan senza parole: “Squalifica immediata!” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) parole dure quelle usate da Samantha de Grenet per definire la sua “carissima” amica Stefania Orlando. Ieri sera, alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno urlato da fuori alla Casa un messaggio per Stefania Orlando. I sostenitori le hanno rivelato che Samantha de Grenet l’ha definita una “psicopatica”. Ma andiamo con ordine. Ieri sera, Stefania Orlando ha nominato Samantha de Grenet, che non l’ha presa affatto bene. Le due poi avrebbero discusso anche per una teglia. Samantha, allora, si è sfogata con gli altri coinquilini: “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica”. E a stretto giro, l’insulto choc è stato riferito alla diretta interessata da alcuni fan fuori alla Casa. Stefania ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)dure quelle usate dadeper definire la sua “carissima” amica Stefania Orlando. Ieri sera, alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno urlato da fuori alla Casa un messaggio per Stefania Orlando. I sostenitori le hanno rivelato chedel’ha definita una “”. Ma andiamo con ordine. Ieri sera, Stefania Orlando ha nominatode, che non l’ha presa affatto bene. Le due poi avrebbero discusso anche per una teglia., allora, si è sfogata con gli altri coinquilini: “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa”. E a stretto giro, l’insulto choc è stato riferito alla diretta interessata da alcuni fan fuori alla Casa. Stefania ...

