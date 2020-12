“E quello?!” Wanda Nara senza veli e tutti fissi su quel dettaglio finora tenuto “nascosto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha fatto molto discutere uno degli ultimi scatti sexy pubblicati dasui social. Di recente si è fatta immortalare in versione amazzone, completamente nuda, distesa su una sella di cavallo. La showgirl, nonché manager del marito Mauro Icardi, ha lasciato Parigi per una breve visita alla sua famiglia d’origine, in Sudamerica: ha postato alcune immaginiche hanno appunto mandato in tilt i suoi oltre sette milioni di follower. “La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare”, ha scrittoa margine di un altro scatto con un cavallo, geolocalizzandosi a Buenos Aires, “e da dove non è mai andata via”. In pochissimo tempo le foto hanno raccolto migliaia di like e tra i commenti spiccanoli della sorella Zaira, con cui la procuratrice sta trascorrendo questi ...