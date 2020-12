È morta Stella Tennant | lutto nella moda Top model degli anni ’90 | volto di Chanel e musa degli stilisti | da Lagerfeld a Versace

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fisico androgino edai lineamenti marcati. Con il suo portamento aristocratico e il suo spirito ribelle, è stata una delle regine che ha calcato le passerelle’90. Il mondo dellapiange la scomparsa della topscozzese, exdidi Karlmartedì 22 dicembre pochi giorni dopo aver compiuto 50. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia: “È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di”. Le cause della morte non sono state ancora chiarite, ma la Bbc ha precisato che un portavoce della polizia ...

Il mondo della moda dice addio alla top model scozzese Stella Tennant , ex volto di Chanel e musa di Karl Lagerfeld , celebrata per il ...