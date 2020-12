Dybala Juventus, la rivelazione: “Non è soddisfatto dell’offerta bianconera” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dybala Juventus – La Juventus ha chiuso il 2020 con una sconfitta a Torino. Ora qualche giorno di riposo prima di iniziare a pensare ai prossimi impegni del nuovo anno. Il 2021 vedrà i bianconeri a caccia del decimo scudetto consecutivo, della Supercoppa Italiana e della Champions League. Ci sarà anche da capire le mosse da fare sul mercato e l’eventuale conferma di alcuni elementi che devono rinnovare il loro contratto con i bianconeri. E tra questi c’è anche Paulo Dybala. Dybala Juventus, la rivelazione di Fabrizio Romano Il giornalista Fabrizio Romano, nel podcast di “Here we go”, ha parlato della situazione di Paulo Dybala. Il futuro del calciatore argentino è tutto da scrivere, ma le notizie che arrivano da Romano non confortano i tifosi della ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– Laha chiuso il 2020 con una sconfitta a Torino. Ora qualche giorno di riposo prima di iniziare a pensare ai prossimi impegni del nuovo anno. Il 2021 vedrà i bianconeri a caccia del decimo scudetto consecutivo, della Supercoppa Italiana e della Champions League. Ci sarà anche da capire le mosse da fare sul mercato e l’eventuale conferma di alcuni elementi che devono rinnovare il loro contratto con i bianconeri. E tra questi c’è anche Paulo, ladi Fabrizio Romano Il giornalista Fabrizio Romano, nel podcast di “Here we go”, ha parlato della situazione di Paulo. Il futuro del calciatore argentino è tutto da scrivere, ma le notizie che arrivano da Romano non confortano i tifosi della ...

