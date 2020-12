“Due di loro”, su Sky Tg24 il corto per ricordare l’impegno del personale sanitario nella lotta al Covid. Ecco l’anteprima (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono stati gli eroi della “prima ondata”. Amati, celebrati e sostenuti dalla popolazione, per aver contrastato un nemico inatteso e invisibile ed aver salvato tante vite umane. Ma l’impegno dei medici e del personale sanitario da quel 21 febbraio 2020, che ha sancito l’arrivo del Covid 19 in Italia, non si è mai fermato e prosegue ancora oggi, pur godendo di un minore clamore. Per questo Sky Tg24 vuole raccontare lo sforzo di questa categoria, con un approfondimento dedicato mercoledì 23 dicembre alle 14.30, all’interno del programma Timeline. In studio con Stefania Pinna saranno presenti anche il direttore del Dipartimento scienze mediche e malattie infettive dell’ospedale S. Matteo di Pavia, Raffaele Bruno, il medico che ha curato il “paziente uno”, e il direttore di Sky Tg24 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono stati gli eroi della “prima ondata”. Amati, celebrati e sostenuti dalla popolazione, per aver contrastato un nemico inatteso e invisibile ed aver salvato tante vite umane. Madei medici e delda quel 21 febbraio 2020, che ha sancito l’arrivo del19 in Italia, non si è mai fermato e prosegue ancora oggi, pur godendo di un minore clamore. Per questo Skyvuole raccontare lo sforzo di questa categoria, con un approfondimento dedicato mercoledì 23 dicembre alle 14.30, all’interno del programma Timeline. In studio con Stefania Pinna saranno presenti anche il direttore del Dipartimento scienze mediche e malattie infettive dell’ospedale S. Matteo di Pavia, Raffaele Bruno, il medico che ha curato il “paziente uno”, e il direttore di Sky...

ZZiliani : Avete capito? Far giocare #JuveNapoli è per la #Gazzetta un’ingiustizia perchè i loro avversari ora non sanno bene… - GDF : #GDF #TORINO Disarticolate 2 organizzazioni dedite alla #produzione e #commercializzazione di oggetti e mascherine… - gaelle14juillet : RT @CarlottaSami: Nella notte due migranti sono morti lungo la ferrovia, nei dintorni di Savona. Giovanissimi come quelli che ho incontrato… - Elisamanciniii : RT @voidxfanboy: Loro due, Fred & George che anche se si trattava di un momento no, rubavano una risata un po’ a tutti!? #HarryPotter http… - artxfvl : @Juliacanteven loro si incontreranno a casa di uno dei due e decideranno di rivedersi la terza stagione di skam france -

Ultime Notizie dalla rete : Due loro “Due di loro”, su Sky Tg24 il corto per ricordare l’impegno del personale sanitario nella… Il Fatto Quotidiano Morte di Martina Rossi: altri due giovani a processo per falsa testimonianza

Sono mesi cruciali per la vicenda giudiziaria legata a Martina. Proprio a giugno, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni,accusati di violenza sessuale di gruppo, a seguito della quale la giovane sarebb ...

Aggrediscono e derubano corriere: due arresti dopo inseguimento

Gli agenti della Squadra Mobile li hanno arrestati dopo che i due avevano aggredito un corriere di articoli sanitari derubandolo del borsello che conteneva diverse centinaia di euro in contanti, telef ...

Sono mesi cruciali per la vicenda giudiziaria legata a Martina. Proprio a giugno, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni,accusati di violenza sessuale di gruppo, a seguito della quale la giovane sarebb ...Gli agenti della Squadra Mobile li hanno arrestati dopo che i due avevano aggredito un corriere di articoli sanitari derubandolo del borsello che conteneva diverse centinaia di euro in contanti, telef ...