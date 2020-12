DTM Electric | Schaeffler svilupperà la nuova vettura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La collaborazione trae il DTM si fa sempre più stretta. L’azienda operativa anche nel settore automotive ha infatti raggiunto un accordo con la serie tedesca che la vedrà realizzare ladel DTM. DTM einsieme verso il futuro Nel corso dell’ultimo appuntamento stagionale del 2020 a Hockenheim, il DTM aveva già dato modo di vedere un prototipo elettrico in azione. In quella occasione infatti laha effettuato dei giri di pista con Sophia Flörsch, Hans-Joachim Stuck, Timo Scheider e Daniel Abt, che si sono alternati alla guida. Un’auto elettrica dalla potenza di oltre 1000 CV, un antipasto di quello che potremmo vedere a partire dal 2023. Fra poco più di due anni è infatti in programma l’esordio ufficiale del DTM, che guarda ...