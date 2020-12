Doriano Romboni, “Le Iene” indagano: poteva salvarsi? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Doriano Romboni, il motociclista rimase vittima in pista nel 2013 mentre partecipava a un evento di beneficenza Getty ImagesIl 30 novembre scorso è stato l’anniversario della morte del motociclista Doriano Romboni detto Rombo. Con Max Biaggi e Loris Capirossi formava “le frecce tricolori” con i tre italiani venivano chiamati avendo portato in alto il nome del paese nella classe 250. Con Filippo Roma Le Iene si occupano del caso che aveva gettano nello sconforto la famiglia di Rombo e tutto il motociclismo quando quel giorno sulla pista di Latina, partecipando al Sic day – evento in beneficenza per ricordare Marco Simoncelli, altro motociclista morto in pista – perse il controllo della moto e tagliando la lingua d’erba, andò a finire dall’altra parte della pista. Fu travolto da una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020), il motociclista rimase vittima in pista nel 2013 mentre partecipava a un evento di beneficenza Getty ImagesIl 30 novembre scorso è stato l’anniversario della morte del motociclistadetto Rombo. Con Max Biaggi e Loris Capirossi formava “le frecce tricolori” con i tre italiani venivano chiamati avendo portato in alto il nome del paese nella classe 250. Con Filippo Roma Lesi occupano del caso che aveva gettano nello sconforto la famiglia di Rombo e tutto il motociclismo quando quel giorno sulla pista di Latina, partecipando al Sic day – evento in beneficenza per ricordare Marco Simoncelli, altro motociclista morto in pista – perse il controllo della moto e tagliando la lingua d’erba, andò a finire dall’altra parte della pista. Fu travolto da una ...

marcocatalini2 : Il motociclista Doriano Romboni si poteva salvare? - Le Iene - inostripiloti : RT @redazioneiene: Se avessero separato le corsie, quel campione non sarebbe morto? Indaga Filippo Roma #LeIene - TwKia : RT @redazioneiene: Se avessero separato le corsie, quel campione non sarebbe morto? Indaga Filippo Roma #LeIene - redazioneiene : Se avessero separato le corsie, quel campione non sarebbe morto? Indaga Filippo Roma #LeIene - LatinaQTW : Latina, per la morte di Doriano Romboni il tribunale di Latina rinvia a giudizio tre persone -