"Dopo questa...". Nedved tradito dal labiale; scenata isterica con l'arbitro, lascia il campo. Massacrato di insulti | Video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da "furia ceca" a furia e basta. Pavel Nedved lascia il campo durante Juventus-Fiorentina:e il Video della scenata isterica fa il giro del web (e il pieno di sfottò). Siamo sullo 0-2 per i viola (finirà 0-3) e l'arbitro Federico La Penna, messo sotto accusa dai bianconeri per tutta la gestione della gara, non ha fischiato un fallo piuttosto evidente del portiere Dragowski su Bernardeschi in area. Sarebbe stato rigore, con la possibilità di portarsi sull'1-2 e riaprire così il match a 10 minuti dal termine. Il direttore di gara sorvola, così come aveva fatto sulla possibile seconda ammonizione di Borja Valero e un altro contatto in area viola, questa volta tra Castrovilli e Cristiano Ronaldo. Nedved a quel punto non ci vede ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da "furia ceca" a furia e basta. Pavelildurante Juventus-Fiorentina:e ildellafa il giro del web (e il pieno di sfottò). Siamo sullo 0-2 per i viola (finirà 0-3) e l'Federico La Penna, messo sotto accusa dai bianconeri per tutta la gestione della gara, non ha fischiato un fallo piuttosto evidente del portiere Dragowski su Bernardeschi in area. Sarebbe stato rigore, con la possibilità di portarsi sull'1-2 e riaprire così il match a 10 minuti dal termine. Il direttore di gara sorvola, così come aveva fatto sulla possibile seconda ammonizione di Borja Valero e un altro contatto in area viola,volta tra Castrovilli e Cristiano Ronaldo.a quel punto non ci vede ...

