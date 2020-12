Don Matteo, la nuova stagione si farà! Nino Frassica rivela la data delle riprese (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva una buona notizia per tutti i fan di Don Matteo, la seguitissima serie tv con protagonista Terence Hill. Uno degli attori più amati, infatti, ha svelato la data in cui è previsto l’inizio delle riprese della nuova stagione. Si tratta di Nino Frassica, che nell’immaginario collettivo riveste i panni del maresciallo Cecchini, e che in una recente intervista ha svelato alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva una buona notizia per tutti i fan di Don, la seguitissima serie tv con protagonista Terence Hill. Uno degli attori più amati, infatti, ha svelato lain cui è previsto l’iniziodella. Si tratta di, che nell’immaginario collettivo riveste i panni del maresciallo Cecchini, e che in una recente intervista ha svelato alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sottonapershade : Al prossimo drama mollo tutto e entro nel fandom di Don Matteo - solo__elena : Peraltro credo che comunque ci siano più cadaveri nella Gubbio di Don Matteo che in tutto lo spazio tempo del Dottore - solo__elena : Mi ha chiesto mille volte se ero sicura che non ci fossero parolacce o scene di sesso per cui alla centesima volta… - lunatiqe : sì, esiste don matteo giapponese - sopralerighe2 : @simonintermite @RaiUno Lodevole, a mio avviso, sarebbe stato riproporre l'originale... magari l'edizione in bianco… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo Don Matteo e Tivoli - Tiburno.tv Tiburno.tv Tiburno.tv Nino Frassica sulla nuova stagione di Don Matteo: “Sul set ad aprile”

Questa sera Nino Frassica andrà in onda con una nuova fiction su Canale5 dal titolo Fratelli Caputo, tuttavia nell’immaginario collettivo Nino Frassica impersona da ben 13 stagioni il Maresciallo ...

Don Franco, il sacerdote della speranza

Oggi per don Franco Cencioni è una ricorrenza particolare ... "Il maremmano accoglie, sta vicino a chi ha bisogno. Aiuta". Matteo Alfieri Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci ...

Questa sera Nino Frassica andrà in onda con una nuova fiction su Canale5 dal titolo Fratelli Caputo, tuttavia nell’immaginario collettivo Nino Frassica impersona da ben 13 stagioni il Maresciallo ...Oggi per don Franco Cencioni è una ricorrenza particolare ... "Il maremmano accoglie, sta vicino a chi ha bisogno. Aiuta". Matteo Alfieri Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci ...