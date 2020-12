Domenico Arcuri: "A fine estate avremo immunità di gregge" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il commissario per l'emergenza ha fatto sapere: "A fine estate avremo immunità di gregge. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento". Covid, Arcuri: “Il vaccino non è un bene scarso. Tutti potranno averlo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il commissario per l'emergenza ha fatto sapere: "Adi. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento". Covid,: “Il vaccino non è un bene scarso. Tutti potranno averlo” su Notizie.it.

matteosalvinimi : .@NicolaPorro: 'Prima fanno il cashback, poi protestano se vai in negozio. Ora le persone diventano “assembramenti”… - ferrazza : Piano Colao Stati generali Decine di task force Immuni Bozze DPCM inviate alla stampa Ristoranti, musei, cinema e d… - matteograndi : ++ULTIM’ORA++ Conte: “L’interpretazione del Decreto Natale sarà affidata Domenico Arcuri”. - la_visconti : RT @ostvest: Io amo Domenico Arcuri. Con quel 'non ho voglia di spiegare' ha rivelato, anche ai più miopi, l'essenza vera del potere statal… - cescongiovanni1 : RT @ostvest: Io amo Domenico Arcuri. Con quel 'non ho voglia di spiegare' ha rivelato, anche ai più miopi, l'essenza vera del potere statal… -