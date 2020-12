Domenech torna in panchina 10 anni dopo l’addio alla Francia | sarà il tecnico del Nantes

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Raymondè pronto are ina distanza di 10dall'ultima volta. Lo storico CT che condusse lafinale dei Mondiali 2006 vinti dall'Italia, restò sullafrancese finospedizione sudafricana del 2010, in quella che poi si è rivelata l'ultima esperienza da allenatore. Adesso il mister francese è pronto a rimettersi in gioco e ripartirà ddel, attualmente quindicesimo in Ligue1 con soli 11 punti conquistati (4 di vantaggio sulla zona retrocessione). Nuova avventura in arrivo,è pronto a sedersi nuovamente in.caption id="attachment 1062407" align="alignnone" width="4293" Raymond ...

Ha dell’incredibile per il calcio francese la notizia riportata da Le Parisien: a dieci anni di distanza dalla sua ultima panchina in assoluto Raymond Domenech torna in pista. L’ex commissario tecnico ...Clamoroso ritornoo per l'ex commissario tecnico della Francia, che non allena dal 2010 in assoluto e dal 1993 in Ligue 1. Da 10 anni non allena. Da 27 non guida una squadra di club. A 68 anni, però, ...