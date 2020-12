Doctor Strange 2: Scott Derrickson svela perché ha rinunciato alla regia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il regista Scott Derrickson ha parlato online del motivo per cui ha abbandonato la regia di Doctor Strange 2, poi affidata a Sam Raimi. Doctor Strange 2 non avrà alla regia Scott Derrickson e il filmmaker, su Twitter, è ora ritornato a parlare dei motivi dell'abbandono del progetto. Il sequel del film con star Benedict Cumberbatch sarà quindi diretto da Sam Raimi, assunto dalla Marvel dopo il comunicato in cui si dichiarava che la scelta era stata compiuta per differenze creative. Scott Derrickson, online, ha ora dichiarato: "Ho preso alcune difficili scelte creative durante questo anno. Ma ho giurato, dopo aver girato Ultimatum alla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il registaha parlato online del motivo per cui ha abbandonato ladi2, poi affidata a Sam Raimi.2 non avràe il filmmaker, su Twitter, è ora ritornato a parlare dei motivi dell'abbandono del progetto. Il sequel del film con star Benedict Cumberbatch sarà quindi diretto da Sam Raimi, assunto dMarvel dopo il comunicato in cui si dichiarava che la scelta era stata compiuta per differenze creative., online, ha ora dichiarato: "Ho preso alcune difficili scelte creative durante questo anno. Ma ho giurato, dopo aver girato Ultimatum...

