Disputato in Israele il torneo MEVZA di beach

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Venerdì 18 e sabato 19 Dicembre si è tenuto in, nel parco nazionale Ramat Gan ildivolley. Nonostante i numerosi eventi annullati in questo 2020 a causa della pandemia globale e il pubblico assente sugli spalti l’atmosfera respirata era allegra ed energica. Alhanno partecipato venti coppie di quattro paesi (, Austria, Serbia e Slovenia).Le squadre delhanno giocato tutto il giorno su ben quattro campi. Podio Femminile – photo credit:web RisultatiA primeggiare sono state le squadre slovene che hanno rivendicato le medaglie d’oro e d’argento sia nel tabellone maschile che femminile, lasciando le squadre locali israeliane al terzo posto. ...

