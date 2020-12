Disfatta Juve, i meme sull’uscita di Nedved si sprecano: anche la figlia di Pavel se la ride (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Juventus ha rimediato una brutta sconfitta contro la Fiorentina a Torino. Non senza qualche polemica per le decisioni dell'arbitro. Pavel Nedved, a questo proposito, non l'ha presa benissimo e ad un certo punto della partita ha addirittura abbandonato il campo gesticolando agitato. Getty ImagesSulla sua uscita un po' scenografica si sono sprecati numerosi meme, condivisi e commentati sui social. Gli Autogol, per esempio, hanno trovato una chiave di lettura natalizia: "Quando a Natale tua zia ti regala ancora una sciarpa". Tra i commenti divertiti anche quello della figlia di Pavel, Ivana Nedved.caption id="attachment 107531" align="alignnone" width="703" Instagram/caption Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lantus ha rimediato una brutta sconfitta contro la Fiorentina a Torino. Non senza qualche polemica per le decisioni dell'arbitro., a questo proposito, non l'ha presa benissimo e ad un certo punto della partita ha addirittura abbandonato il campo gesticolando agitato. Getty ImagesSulla sua uscita un po' scenografica si sono sprecati numerosi, condivisi e commentati sui social. Gli Autogol, per esempio, hanno trovato una chiave di lettura natalizia: "Quando a Natale tua zia ti regala ancora una sciarpa". Tra i commenti divertitiquello delladi, Ivana.caption id="attachment 107531" align="alignnone" width="703" Instagram/caption Golssip.

