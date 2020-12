Diretta/ Milan Lazio (risultato finale 3-2) streaming tv: Theo Hernandez al 92'! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diretta Milan Lazio streaming video tv del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, bella sfida al Giuseppe Meazza con i rossoneri ancora in testa. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020)video tv del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, bella sfida al Giuseppe Meazza con i rossoneri ancora in testa.

infoitsport : DIRETTA - Milan - Lazio 2-0, Calhanoglu raddoppia su rigore - MilanLiveIT : FINITA! #MilanLazio 3-2! Nel recupero Theo Hernandez trova il gol della vittoria! - Etzi2891 : RT @delinquentweet: @SilvioMignano Eh Silviò, stiamo vedendo diretta gol in tv e Milan-Lazio sul tablet, Dazn non fa Zona Gol per due parti… - zazoomblog : Diretta- Milan Lazio (risultato 2-1) streaming video tv: ammoniti Escalante e Krunic - #Diretta- #Milan #Lazio #(r… - AleGobbo87 : RT @Gloria50175333: Guardo la diretta gol..segna il Milan e la Roma, ma il loro commento è..la Juve ora sesta a 10 punti dalla prima clamor… -