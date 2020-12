DIRETTA Fermana Vis Pesaro video streaming tv | sono 20 gli episodi del derby

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)Vistv del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C.

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Fermana

Il Sussidiario.net

Nel doppio confronto ricordiamo allora che sia all’andata che al ritorno, fu pareggio a reti bianche. (agg Michela Colombo) DIRETTA FERMANA VIS PESARO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA La ...Ultima gara interna del 2020 per la FeralpiSalò, che alle 18 (diretta sul sito dalle 17.45) riceve la Fermana per la sedicesima d'andata del girone B di serie C. Reduce da due pareggi esterni ed una s ...