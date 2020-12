Didattica a distanza, la valutazione degli apprendimenti valida anche per l’anno scolastico in corso. BOZZA Milleproroghe [PDF] (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il decreto Milleproroghe approda al Consiglio dei Ministri. Novità previste pure per la scuola. L'articolo Didattica a distanza, la valutazione degli apprendimenti valida anche per l’anno scolastico in corso. BOZZA Milleproroghe PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il decretoapproda al Consiglio dei Ministri. Novità previste pure per la scuola. L'articolo, laperinPDF .

raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - lucianinalitti : Come esiste la DAD, didattica a distanza io faccio la MAD, la minchiata a distanza. Vorrei trattare un tema che toc… - orizzontescuola : Didattica a distanza, la valutazione degli apprendimenti valida anche per l’anno scolastico in corso. BOZZA Millepr… - TwitPaola2 : RT @raffaellapaita: Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il problema f… - tattoedhearvt : RT @micdoingthings: parole che dopo la pandemia vorrò eliminare dal mio vocabolario: pandemia terapia intensiva contagio lockdown mascheri… -