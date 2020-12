Di Maio sblocca il caso di Chico Forti. Dopo vent’anni di silenzi, il detenuto potrà lasciare gli Usa e tornare in Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chissà quanti, Dopo 20 anni di silenzi e imbarazzi bipartisan della politica, speravano ancora in una soluzione positiva del caso Chico Forti. Eppure a smentire anche i più scettici è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la svolta per mano del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che non ha mai dimenticato la storia del detenuto Italiano accusato di omicidio e detenuto negli Stati Uniti dal lontano 2000 quand’è stato condannato all’ergastolo in un processo che ha sollevato, anche negli Usa, diversi interrogativi. “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chissà quanti,20 anni die imbarazzi bipartisan della politica, speravano ancora in una soluzione positiva del. Eppure a smentire anche i più scettici è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la svolta per mano del ministro degli Esteri Luigi Diche non ha mai dimenticato la storia delno accusato di omicidio enegli Stati Uniti dal lontano 2000 quand’è stato condannato all’ergastolo in un processo che ha sollevato, anche negli Usa, diversi interrogativi. “Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del ...

Nel giugno di quest'anno mi sono incontrato con l'attuale Ministro, Luigi Di Maio, potendo avere un impegno politico ... lettera congiunta ai Ministri delle Finanze, per permettere uno sblocco, con ...

