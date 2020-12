Di Maio “Ho una bellissima notizia da darvi: tornerà in Italia” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da sempre dichiaratosi innocente per l’omicidio negli Stati Uniti del 2000, il produttore televisivo tornerà in Italia. “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia”. L’ex produttore era stato dichiarato colpevole di omicidio nel 2000 e condannato all’ergastolo. Questo il messaggio tramite il suo profilo Facebook del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Ministro, che ha già avvisato il Premier Conte e la famiglia, ha aggiunto: “Il governatore della Florida ha accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da sempre dichiaratosi innocente per l’omicidio negli Stati Uniti del 2000, il produttore televisivoin. “Ho unada: Chico Fortiin”. L’ex produttore era stato dichiarato colpevole di omicidio nel 2000 e condannato all’ergastolo. Questo il messaggio tramite il suo profilo Facebook del Ministro degli Esteri Luigi Di. Il Ministro, che ha già avvisato il Premier Conte e la famiglia, ha aggiunto: “Il governatore della Florida ha accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e ...

borghi_claudio : Continuiamo con il premio di bronzo per l'emendamento più sfacciato approvato in bilancio e non faccio mistero per… - PietroGrasso : Dopo così tanti anni, finalmente Chico Forti tornerà in Italia. Grazie a chi ha sempre tenuto alta l’attenzione su… - RaiNews : Una vicenda lunga oltre vent'anni #chicoforti - GabrieleLeopiz1 : @Sabina28758851 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Conte e di Maio negli ultimi due. Ed eccolo a casa. Chi in queste o… - robeforti : Bravo ministro adì Maio ! Dopo aver liberato con G.Conte il pescatori siciliani hai ottenuto la liberazione di Enri… -