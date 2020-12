Di Maio firma l’ordinanza | italiani bloccati in Uk potranno rientrare

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l’ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia agli italiani che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese o per condizioni di urgenza e criticità.

MediasetTgcom24 : Di Maio firma ordinanza voli di rientro da Gb: doppio tampone e quarantena #Covid - louisfornellist : RT @Agenzia_Ansa: Di Maio firma l'ordinanza per i voli di rientro dalla Gran Bretagna #ANSA - Agenzia_Ansa : Di Maio firma l'ordinanza per i voli di rientro dalla Gran Bretagna #ANSA - antonie85321896 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio firma ordinanza voli di rientro da Gb: doppio tampone e quarantena #Covid - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio firma ordinanza voli di rientro da Gb: doppio tampone e quarantena #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Maio firma

TGCOM

Potranno rientrare tutti coloro che vivono in Gran Bretagna ma sono residenti in Italia, e anche i cittadini che hanno motivi di necessità e urgenza. La chiusura improvvisa dei ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l’ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia per gli italiani che si ...